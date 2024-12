De eerste grote kans kwam na 24 minuten op naam van Tzolis die in de nasleep van een corner wild over trapte. Vanaken zette vervolgens Moris aan het werk met een goed schot van buiten de zestien. Ook Nilsson kon zijn ex-doelman niet verschalken. Aan de overkant voorkwam Mignolet de 1-0 met een geweldige save op een poging van Ivanovic. Op slag van rust was het wel raak voor de man-in-vorm bij Union. De Kroaat pakte uit met een fenomenale rush en gaf vervolgens Mignolet het nakijken.

Na de pauze kreeg Club een uitgelezen kans om de bordjes opnieuw gelijk te hangen, maar Skov Olsen trapte huizenhoog over. Een dure misser zo bleek, want niet veel later verdubbelde Union de score. Uitgerekend Nielsen verwerkte de bal ongelukkig in eigen doel na een poging van David. Lang konden de Unionisten echter niet genieten van hun comfortabele voorsprong want een kleine zeven minuten later zorgde invaller Talbi voor de aansluitingstreffer op aangeven van Tzolis, die goed het overzicht behield.

Blauw-zwart rook nadien bloed en vond in het slotkwartier de gelijkmaker via Nilsson die de bal in de herneming tegen de touwen werkte na een save van Moris. In de slotseconden hield Union ei zo na toch nog de drie punten thuis maar Mignolet redde de Brugse meubelen met een knappe save op een kopbal van Ivanovic.