Met de gelijkmaker vlak voor rust was echter de ban gebroken, en beide teams waren nog maar net uit de kleedkamer toen Vermant er uit de draai 2-1 van maakte. Nauwelijks een minuut later knalde Tzolis van dichtbij tegen de lat. Vlak voor het uur was het dan toch over en uit voor de Gentenaars, na een dubbelklapper van Tzolis. Eerst met een schot van aan de rand van de zestien, even later met een rebound op een poging van de doorgebroken Vermant: 4-1.

Net als Anderlecht tankt Club Brugge vertrouwen voor de Bekerfinale die zondagavond plaatsvindt in het Koning Boudewijnstadion.