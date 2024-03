Als een stervende zwaan heeft Club Brugge zich naar play-off 1 gesleept. Als blauw-zwart na de zeges tegen Genk en OHL al enige zweem van hoop op een remonte mocht koesteren, dan is die na de 2-1-nederlaag op STVV weer helemaal weg. Club was - gelukkig - al geplaatst voor play-off 1. Welke rol het daar zal spelen, is maar de vraag.