Club Brug­ge ver­slaat Ander­lecht na ster­ke eer­ste helft en komt weer tot op punt van Union

Brugge Anderlecht

Club Brugge heeft zijn Champions' Play-offs in de Jupiler Pro League op gang getrapt met een overwinning tegen RSC Anderlecht. Blauw-zwart versloeg de Brusselaars in het eigen Jan Breydelstadion, na een sterke eerste helft, met 4-2 en komt in de stand weer op een punt van leider Union Sint-Gillis.

Club startte als een sneltrein, en Ludwig Augustinsson en Nathan De Cat moesten meteen twee ballen van de lijn keren. Anderlecht zag af en op het kwartier zette Kyriani Sabbe de Bruggelingen met een heerlijke krul verdiend op 1-0. RSCA kreeg geen voet aan de grond. Colin Coosemans bracht eerst nog knap redding op een poging van Hans Vanaken, weer fit, maar moest zich nadien gewonnen geven op een kopbal van Aleksandar Stankovic. En nog was de honger van Club niet gestild: Christos Tzolis tekende na 37 minuten voor de 3-0, meteen de ruststand.

Anderlecht kwam met hernieuwde moed uit de kleedkamer en Thorgan Hazard scoorde, na niet echt doortastend keepwerk van Simon Mignolet, de 3-1. Club was minder dominant dan voor de pauze, maar de Brusselaars konden niet profiteren. Een twintigtal minuten voor tijd gunde Jérémy Taravel de 16-jarige rechtsbuiten Joshua Nga Kana zijn debuut in de paars-witte hoofdmacht. De match leek dood te bloeden, tot Mihajlo Cvetkovic met de aansluitingstreffer de spanning terugbracht. Romeo Vermant deed evenwel de boeken meteen helemaal toe.

