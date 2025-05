Club begon scherp ondanks het ontbreken van doelman Mignolet en verdediger Sabbe. Na een dominante eerste helft opende Vermant vlak voor rust de score. Net na het uur verdubbelde hij de voorsprong met een slimme deviatie aan de eerste paal.

Anderlecht probeerde nog terug te komen, maar slaagde er pas diep in blessuretijd in via Vazquez om de aansluitingstreffer te maken. Meer zat er niet in voor paars-wit, dat zo naast een eerste trofee sinds 2017 grijpt. Voor Club was het de eerste bekerwinst sinds 2015.