Knullig balverlies van Truienaar Olivier Dumont aan Joaquin Seys leidde in het openingskwartier de 1-0 in. Seys speelde Romeo Vermant aan, die op zijn beurt Christos Tzolis vond, die de bal mooi binnenlegde. Tien minuten later zat Club helemaal op rozen, toen een kanonschot van Raphael Onyedika via de onderkant van de lat bij opnieuw Tzolis terechtkwam, die maar binnen te koppen had. De Bruggelingen bleven domineren en kregen kansen via Vermant en Ardon Jashari. Enkele minuten voor rust dwong Tzolis een strafschop af, die de Griek zelf omzette om zo zijn zuivere hattrick te vervolledigen: 3-0.

Opnieuw Tzolis, met zijn vierde van de avond, en Onyedika zetten kort na rust de forfaitcijfers op het scorebord. Jashari en kapitein Hans Vanaken legden de zware 7-0-eindstand vast. Trainer Nicky Hayen schonk na de 6-0 enkele Brugse sterkhouders zoals uitblinker Tzolis en Seys rust met het oog op de Champions League-match tegen Celtic van komende woensdag. De kelk moest in het slot nog helemaal leeg voor een zwak STVV, waar Isaias Delpopo nog rood kreeg voor natrappen op Michal Skoras.

In het klassement springt de landskampioen met 28 punten over Antwerp naar de tweede plaats. Leider Racing Genk telt voorlopig 31 punten, maar komt later zaterdag nog in actie tegen Charleroi.

Later vanavond gaat Cercle Brugge ook nog op bezoek bij Standard.