Club liet het echter niet aan zijn hart komen en kwam met verse moed uit de kleedkamer. De aalvlugge Talbi liep Zappacosta eruit op de rechterflank en zette de bal voor doel, waar Jutgla en Tzolis elkaar voor de voeten liepen. De Brugse aanval leek af te sterven, maar dat was buiten De Cuyper gerekend, die op de rand van de zestien uithaalde en zijn schot een halve meter naast lag vliegen.

Atalanta-coach Gian Piero Gasperini zag zijn team matig aan de tweede helft beginnen en besloot in te grijpen. Juan Cuadrado en Lazar Samardzic kwamen Raoul Bellanova en doelpuntenmaker Pasalic vervangen en lieten zich meteen opmerken. Cuadrado pakte als eerste uit met een goede voorzet, die door Zappacosta tegen Mignolet werd gekopt. Enkele ogenblikken later ontsnapte Samardzic aan de Brugse defensie, maar de Serviër liet dé kans op de 1-2 liggen.

Na enkele opvallende wissels bij beide ploegen - Nilsson kwam bij Club de goeie Tzolis vervangen, Marco Brescianini lost de bleke Retegui af - leek de wedstrijd dood te bloeden. Club hield de bal merendeels in de eigen rangen, maar nam weinig risico's meer om een late tegentreffer te voorkomen. Die kwam er bijna via De Ketelaere, die Mignolet in minuut 83 nog eens tot een parade dwong.

Het laatste woord was uiteindelijk toch voor Club, weliswaar via een discutabele penalty, uitgelokt door Gustaf Nilsson. De Zweedse spits werd in de zestien in het gezicht geraakt door de arm van zijn landgenoot Hien, de Turkse scheidsrechter Umut Meler wees resoluut naar de stip. Nilsson ging zelf achter de bal staan en stuurde Patricio de verkeerde kant op, 2-1. Atalanta was woedend, maar kan volgende week dinsdag revanche nemen in de terugwedstrijd in Bergamo.