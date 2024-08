Club Brugge hoopt vooral thuis zo veel mogelijk punten te pakken. "We pakken in het algemeen liefst zo veel mogelijk punten, maar ik denk dat we thuis tegen Aston Villa en uit tegen Sturm Graz de punten zullen moeten pakken. We zouden nog een tweede thuiswedstrijd moeten kunnen winnen tegen een van die grotere ploegen en dan nog uit ergens iets kunnen meesprokkelen", zegt Hayen.

Volgens Hayen is ook het moment van de wedstrijd belangrijk. "Het moment waarop je de clubs treft, zal meespelen. Zijn ze al gekwalificeerd of niet, we zullen moeten rekening houden met verschillende scenario's. Dat is misschien wel het boeiende van heel het nieuwe systeem."