Club Brugge is al tien matchen ongeslagen, Sporting Lissabon zit na het vertrek van hun succescoach in een vormdip na drie nederlagen op een rij.

Trainer Nicky Hayen van Club Brugge:" Los van die dip beseffen wij heel goed welk momentum er is en dat proberen wij absoluut te grijpen. Enerzijds tref je een ploeg die gestart is met 33 op 33. Anderzijds hebben ze de laatste drie wedstrijden verloren. Hier begint dan te leven dat het de ideale mogelijkheid is en daar ga ik mee akkoord. Maar het neemt niet weg hoeveel kwaliteit zij hebben. Zij hebben ook 10 op 15 in de Champions League."

Ook Club Brugge mikt op die 10 punten, om de play-offs te halen voor de achtste finales. De resterende tegenstanders zijn Juventus en Manchester City.



"We hebben op voorhand gezegd dat het zal rekenen worden de laatste 2 wedstrijden. Het zal ook afhangen van de resultaten van de komende dagen hoeveel punten je gaat nodig hebben. Maar de belangrijkste opdracht is morgen, die drie punten thuis houden."