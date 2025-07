De 19-jarige verdedigende middenvelder komt over van Inter Milaan, de Italiaanse topclub waar hij zijn jeugdopleiding doorliep en die hem afgelopen seizoen uitleende aan het Zwitserse Luzern. Daar kwam hij 38 keer in actie (drie goals, twee assists). Zijn prestaties leverden hem een plaats op in de Zwitserse Ploeg van het Jaar.

Stankovic ondertekende in Jan Breydel een contract tot 2029 en krijgt het rugnummer 25. De overgang hing al geruime tijd in de lucht en werd donderdagavond door blauw-zwart bevestigd.