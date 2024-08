Blauw-zwart begon voortvarend aan de partij en zette Antwerp aanvankelijk onder druk. Een afgeweken voorzet van Tzolis belandde voor de voeten van Seys, maar die botste op Odoi, enkele minuten later vond ook Onyedika een bezoekende speler op zijn weg. Na een schotje van Chery kwam de thuisploeg zeer dicht bij de openingsgoal. Seys verstuurd een goede voorzet richting het penaltypunt, waar Nilsson het duel won van Van Den Bosch, maar zijn kopbal belandde op de deklat. De Zweedse spits bleef ook nadien ongelukkig in de afwerking, terwijl ook Antwerp voor rust enkele kansen verkwanselde.

Ook na de pauze was het zoeken voor Club Brugge. Het botste steeds weer op een stug Antwerp, dat in tegenstelling tot de verpletterende 6-1-zege tegen STVV van vorige week voorin weinig klaarspeelde. Uiteindelijk werd de topper beslist vanop de strafschopstip. Lammens hielde De Cuyper eerst nog met een uitstekende redding van de 1-0, maar meteen daarna liep Doumbia invaller Vermant onhandig omver in de zestien. Nilsson zette zich achter de bal en vuurde zijn eerste voor blauw-zwart in het Antwerp-doel. De Great Old beëindigde de wedstrijd nog met zijn tienen na een tweede gele kaart voor ex-Bruggeling Odoi.