Gustaf Nilsson is geen onbekende in het Belgisch voetbal. De 27-jarige Zweed was de voorbije twee seizoenen actief in het Dudenpark, bij Union. Hij won er de beker en was bepalend in Europa met enkele belangrijke goals. In 93 matchen voor Union scoorde hij 27 goals en gaf hij zeven assists.



Met Nilsson haalt Club de nodige aanvallende versterking. De Zweed zal volgende week aansluiten bij de groep in het Basecamp. Enkele dagen later mag hij zich al meteen bewijzen in de Supercup, tegen jawel Union.