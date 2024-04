Een zelfzekerder Genk had de controle, zonder die om te zetten in al te veel kansen. Die waren er ook aan de overzijde niet, maar dat belette Club niet om met een voorsprong te gaan rusten.



Mark McKenzie vergat aan de eerste paal een vrij ongevaarlijke voorzet van Kyriani Sabbe weg te koppen, waardoor doelman Maarten Vandevoordt helemaal verrast was en het leer tergend traag in de verste hoek in doel dwarrelde: 0-1 na de eerste treffer ooit van Sabbe in de Brugse hoofdmacht.

Halverwege de tweede helft rolde hij de hele rechterflank op zijn eentje op, centraal voor doel schoof Hugo Vetlesen knap de 0-2 binnen. Toen Igor Thiago er enkele minuten later met een kopbal 0-3 van maakte, was de wedstrijd helemaal gespeeld.

Club neemt zo de leidersplaats over van Anderlecht. Zij spelen zo dadelijk nog in en tegen Cercle Brugge.