Club leverde afgelopen donderdag in de Conference League tegen Molde zijn zoveelste belabberde prestatie van het jaar en mocht tegen OHL absoluut geen punten laten liggen met het oog op de Champions' Play-offs. Ewoud Pletinckx maakte het Jan Breydelstadion op het uur dan ook muisstil door de bezoekers met een rake kopbal op 0-1 te zetten. Ronny Deila trok op de Brugse trainersbank een bedenkelijke grimas, maar kreeg hulp van Tobe Leysen. De OHL-keeper ging op een voorzet gruwelijk in de fout en liet de gelijkmaker door zijn handschoenen in doel vallen.

Net voorbij het uur legde blauw-zwart de wedstrijd in de beslissende plooi. Hans Vanaken krulde een vrije trap heerlijk binnen voor de 2-1, Bjorn Meijer diepte meteen hierna uit tot 3-1. De match was gespeeld en veel gebeurde er niet meer. Een opsteker voor Deila en co., die weer even rustiger kunnen ademhalen.