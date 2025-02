Of het nu dat is, feit is dat Club niet kan mopperen over geluk in deze campagne. Ook met de penalty in de heenwedstrijd tegen Atalanta. De Italianen zijn daar nog altijd witheet over. Maar Hayen onthoudt vooral de goede prestatie van zijn ploeg.

Nicky Hayen: "Atalanta is echt wel een sterke ploeg, en wij hebben het vorige week echt wel goed gedaan. Wij verwachten ons opnieuw aan een moeilijke wedstrijd. Daarom moeten we tactisch heel gedisciplineerd blijven om hier resultaat neer te zetten. Ik heb ook al het geloof in de groep dat wij dat gaan doen."

Brandon Mechele van Club Brugge: "Als je zo'n wedstrijd gespeeld hebt, dan ga je wel met een goed gevoel naar morgen toe. Dat speelt ook een belangrijke rol, ook al zal het een heel andere wedstrijd zijn. Maar als we ons niveau halen van de vorige wedstrijd, dan zou het wel eens kunnen goed komen."

De omstandigheden in het Gewiss Stadion in Bergamo zullen geen invloed hebben op de ploeg. Mechele en co hebben al voor hetere vuren gestaan.