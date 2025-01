De Bruggelingen begonnen dominant aan de match en monopoliseerden de bal. KVK toonde zich echter niet onberoerd, en na achttien minuten kon Abdelkahar Kadri de 0-1 net niet richting Simon Mignolet glijden. De Kerels bleven aanvallen, en na 24 minuten kon linksachter Joaquin Seys eerst redding brengen, maar in de remonte was Brecht Dejaeghere er als de kippen bij om de opener te maken. Club reageerde snel en kreeg kansen via Gustaf Nilsson en Hugo Vetlesen, maar Kortrijk was gevaarlijk op de tegenaanval. In het zicht van de rust werd Nilsson in de zestien onderuit getrokken door Mouhamed Guèye, waarop scheidsrechter Simon Bourdeaud'hui naar de stip wees. De Zweed zette zich zelf achter de bal en knalde de gelijkmaker hoog en hard in doel.

Na de thee nam blauw-zwart, onder invloed van vooral invaller Maxim De Cuyper, het voortouw. Opnieuw Nilsson had op het uur de kans om te scoren, maar hij vergat oog in oog met Kortrijk-doelman Lukas Pirard te schieten. Naarmate de wedstrijd vorderde, kreeg KVK het moeilijker. Onder meer Ferran Jutgla en Christos Tzolis hadden mogelijkheden, maar de Kortrijkzanen mochten na een nerveus en spannend slot, waarin ze zelf ook nog uitbraak verkwanselden, finaal een punt meenemen naar het Guldensporenstadion.





In de stand ziet Club Brugge (48 ptn) de voorsprong van leider Genk groeien tot drie punten, Kortrijk (19 ptn) schiet weinig op met een punt en blijft als vijftiende onderin bengelen.