Club Brugge neemt het in zijn vierde groepswedstrijd in de Conference League thuis op tegen het Zwitserse Lugano (21u). Club leidt met 7 punten, voor Bodo/Glimt en Lugano (4). Besiktas (1) sluit de rij. Als Club opnieuw wint van Lugano en Besiktas geen zege boekt tegen Bodo/Glimt, zijn de Bruggelingen zeker van minstens de tweede plaats. Die is goed voor een plek in de barrages na Nieuwjaar.