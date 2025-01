Blauw-zwart nam al snel het initiatief en monopoliseerde de bal, al kregen de Antwerpenaren wel de eerste grote kans via Ayouba Kosiah, die de bal maar net miste. Beerschot leek in een betere periode te zitten, maar Gustaf Nilsson doorprikte de paars-witte hoop al snel door gepast te reageren na een voorzet en de 1-0 in de korte hoek binnen te leggen. Drie minuten later vond Vanaken Hugo Vetlesen, die de tweede Brugse goal voorbij Nick Shinton in doel verwerkte. De landskampioen nam de match volledig in handen en leek nog een strafschop te kregen na vermeend hands van Tom Reyners, maar na een VAR-tussenkomst werd de strafschop ongedaan gemaakt.



Na de pauze nam de landskampioen wat gas terug en liet het, mogelijk met het oog op de Champions League-match tegen Juventus van komende dinsdag, na door te drukken om de wedstrijd dood te maken. Gelukkig voor de Bruggelingen liet Marwan Al Sahafi een kwartier voor tijd de aansluitingstreffer liggen. Een minuut later was het wel raak voor de thuisploeg, toen Hans Vanaken na een schijnbaar onmogelijke poging van Ferran Jutgla de 3-0 in doel tikte. Brandon Mechele verloor even later de bal op een gevaarlijke positie, waardoor Kosiah de 3-1 maakte. Marco Wymans kende nog een late ingeving en knalde de 3-2 nog via de lat voorbij Simon Mignolet. Club bibberde, maar Nilsson zorgde in het absolute slot voor zekerheid met de 4-2.





Club Brugge telt 47 punten en is al achttien wedstrijden ongeslagen in alle competities. Het blijft zo in het spoor van leider Racing Genk die momenteel op 48 punten staat.