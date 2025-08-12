Club Brugge heeft een akkoord bereikt met Stade Reims over de transfer van Mamadou Diakhon. De 19-jarige linksvoetige flankaanvaller sluit meteen aan bij de selectie van Blauw-Zwart en ligt de komende vier jaar vast in Brugge. Diakhon debuteerde in mei 2023 op 17-jarige leeftijd in de Ligue 1 tegen Olympique Lyon. Sindsdien verzamelde hij 41 wedstrijden voor Stade Reims. In de zomer van datzelfde jaar ondertekende hij zijn eerste profcontract bij de Franse club.

Ook op internationaal vlak bouwt Diakhon zijn naam op. De Franse jeugdinternational speelde eerder voor de U18, waar hij meteen scoorde in een oefenwedstrijd tegen Duitsland. Momenteel maakt hij deel uit van de Franse U20-selectie.