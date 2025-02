Vijf dagen na de knappe kwalificatie in Bergamo voor de achtste finales van de Champions League, opteerde trainer Nicky Hayen ervoor geen vers bloed tussen de lijnen te brengen. Dezelfde elf namen begonnen aan de opdracht tegen de Rouches van voormalig Club-coach Ivan Leko.

Club nam meteen het initiatief, maar tegen een stevig georganiseerd Luiks blok kreeg blauw-zwart geen karrenvracht kansen bij elkaar gespeeld. Nielsen, ingevallen voor de geblesseerde Onyedika, was na een half uur wel dichtbij de openingstreffer maar de trap van de Deense middenvelder spatte uiteen op de lat. Daarvoor had ook al Talbi met een schot voor dreiging gezorgd. De bezoekers probeerden af en toe tegen te prikken, maar Mignolet echt bestoken lukte niet.

Vijf minuten na de pauze zagen de Bruggelingen het overwicht dan toch beloond. Ferran Jutgla kopte volledig vrijstaand de 1-0 tegen de netten. Club op rozen dus, maar enkele minuten later moest de kampioen plots met tien verder na een tweede geel voor Tzolis. Standard had vervolgens niet lang nodig om dat numeriek overwicht uit te spelen. Na een VAR-tussenkomst ging de bal op de stip nadat Ordonez het leer in de elfmeter tegen de arm had gekregen. Zeqiri faalde niet.

Club prikte tegen via Jutgla, die een attente Bazunu op zijn weg vond, maar het was opnieuw Standard dat de manmeersituatie uitstekende uitspeelde. In minuut 85 stonden de Rouches plots op voorsprong nadat Ayensa een knappe collectieve aanval afrondde. In een prangende slotfase leverde een Brugs slotoffensief niets meer op.

In het klassement blijft Club met 52 punten hangen op acht punten van KRC Genk. De leider speelt zondagnamiddag op eigen veld gastheer voor AA Gent. Standard (38 punten) wipt over Charleroi naar plaats zeven.