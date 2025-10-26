Club Brugge blikte Eendracht Aalst Lede, dat in de derde amateurklasse uitkomt, met 6-1 in. Brandon Mechele (8ste minuut) en Shandre Campbell (14de minuut) bezorgden Club een vroege voorsprong. Na een owngoal van Lars Wantens (38ste minuut) was het bij de rust 3-0.

Kort na de pauze kon Joran Tiest (52ste minuut) tot 3-1 milderen, maar na nog een owngoal van Jari Bauwens (57ste minuut) en twee doelpunten van Cisse Sandra (70ste en 90ste minuut) was het klasseverschil overduidelijk.