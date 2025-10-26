14°C
Brugge Waregem

Club Brug­ge en Zul­te Ware­gem sto­men door naar acht­ste fina­les Cro­ky Cup

Cisse Sandra

© Belga

Bekerhouder Club Brugge heeft zich woensdagavond vlot voor de achtste finales van de Beker van België geplaatst. Het won op eigen veld van Eendracht Aalst-Lede. Ook Zulte Waregem plaatste zich vlot.

Club Brugge blikte Eendracht Aalst Lede, dat in de derde amateurklasse uitkomt, met 6-1 in. Brandon Mechele (8ste minuut) en Shandre Campbell (14de minuut) bezorgden Club een vroege voorsprong. Na een owngoal van Lars Wantens (38ste minuut) was het bij de rust 3-0. 

Kort na de pauze kon Joran Tiest (52ste minuut) tot 3-1 milderen, maar na nog een owngoal van Jari Bauwens (57ste minuut) en twee doelpunten van Cisse Sandra (70ste en 90ste minuut) was het klasseverschil overduidelijk.

Shandre Campbell

© Belga

Zulte Waregem vlot door, Heist verliest nipt

Zulte Waregem won dan weer met een duidelijke 1-4 op het veld van Belisia Bilzen. Doelpuntenmakers van dienst waren Tobias Hedl, Marley Aké (2x) en Emran Sogio voor Essevee. Aron Sulejmani scoorde de eerredder voor de thuisploeg.

Deze avond staan nog Knokke-STVV en streekderby Cercle Brugge-Kortrijk op het programma. Na de laatste wedstrijd wordt in het stadion van Gent de loting voor de achtste finales uitgevoerd.

Zulte Waregem

© Belga

Belga
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
