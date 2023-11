Het ingediende dossier is het resultaat van een aanpassingsronde bovenop het oorspronkelijke dossier nadat de vorige omgevingsvergunning vernietigd werd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen in februari eerder dit jaar. Er werd in dit vernieuwde dossier speciale aandacht besteed aan het parkeer- en mobiliteitsbeleid.

Na het indienen van de omgevingsvergunningsaanvraag beschikt de vergunningverlenende overheid over dertig dagen om na te gaan of het dossier volledig en ontvankelijk is. Vervolgens kan het openbaar onderzoek opgestart worden.