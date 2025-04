In de reguliere competitie leed Club begin februari een zure nederlaag op de Bosuil. De thuisploeg scoorde toen twee late goals nadat de Bruggelingen een groot stuk van de wedstrijd hadden gedomineerd. Ook zondag lag het initiatief vrijwel meteen bij de landskampioen. Senne Lammens hield Tzolis in de zevende minuut met een reflex van de openingsgoal, maar even later moest hij zich toch omdraaien. Jutgla rondde prima samenspel af met een rake knal en tekende zo voor zijn negende competitiegoal van het seizoen.