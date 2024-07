Club had bij de rust al op voorsprong moeten staan. Na een wat aarzelend openingshalfuur ging de Brugse voet op het gaspedaal en dat leverde een handvol kansen op. De beste was voor Raphael Onyedika. De Nigeriaanse middenvelder zag zijn knal tegen de paal belanden. Nadien kwamen ook goudhaantje Antonio Nusa, nieuwkomer Christos Tzolis en Brandon Mechele niet tot scoren.

Voor Onyedika zou het bij die ene grote kans blijven, want hij bleef bij de rust in de kleedkamer voor Ferran Jutgla. Een extra aanvaller dus, naast Gustaf Nilsson. Het eerste doelpunt van het seizoen zou echter van de voet van een verdediger komen. KV Mechelen kreeg een voorzet van Hugo Vetlesen niet goed weggewerkt, waarna Joaquin Seys via een voet en de hand van KVM-doelman Ortwin De Wolf de score opende. Voor de negentienjarige Seys zijn eerste doelpunt in zijn tweede wedstrijd voor blauw-zwart. Ook vorig weekend was de linksachter er al bij toen Club de Supercup met 1-2 verloor van Union Sint-Gillis.

Niet veel later hadden Nilsson en Jutgla in de rebounds kansen op de dubbele voorsprong, maar het was aan de overkant dat het doelpunt viel. Petter Dahl zette op links met een geweldige actie Hans Vanaken in de wind. Centraal voor doel werkte Patrick Pflücke beheerst af: 1-1. In de toegevoegde tijd belandde een kopbal van Nilsson op de lat en zo bleef het gelijkspel op het bord staan.