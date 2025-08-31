Aanmelden
Che­rain zet de Omloop van Vlaan­de­ren naar zijn hand

Cédric Cherain heeft met overwicht de rally Omloop van Vlaanderen in en om Roeselare gewonnen. Voor het eerst in veertig jaar wint er zo nog eens een Porsche in de Rodenbachstad. Vincent Verschueren werd tweede, Poperingenaar Bjorn Syx werd eerste West-Vlaming. 

Jos Verstappen, dit weekend afwezig in Roeselare, blijft comfortabel aan de leiding in het Belgisch kampioenschap, maar kan door de zege van Cherain de titel nog niet vieren. Eind deze maand neemt de Nederlander het in de East Belgian Rally in een rechtstreeks duel tegen Cherain op.

In Roeselare en omstreken begon Cherain dag twee met een bonus van 3.1 op Verschueren, die zaterdagochtend meteen de eerste rit won en er nadien nog twee aan toevoegde. Ondanks zijn aanvalslust zag Verschueren de kloof met Cherain groeien tot 10.7. In de tweede ronde stond er geen maat op Cherain. Hij won drie van de vijf klassementsritten en diepte de kloof zo tot 28.1 uit. Verschueren moest de rol lossen en voelde de druk van Ten Brinke, die twee ritten won en tot op 6.9 naderde.

In de laatste lus won Cherain nog eens vier klassementsritten, met inbegrip van de powerstage, en zo blijft de titelverdediger in de running voor een tweede opeenvolgende titel. "Het is mijn eerste zege dit seizoen en het is de eerste zege van Porsche met deze wagen in een belangrijke Europese rally", zei Cherain aan de finish. "In de Rally van Wallonië hadden we het geluk niet aan onze zijde, hier was dat wel het geval. Ik ben heel blij met deze zege." Het is veertig jaar geleden dat een Porsche deze rally won. In 1985 won Robert Droogmans met een Porsche 911.

Bart Coopman

bart.coopman@focus-wtv.be

Bart Coopman
