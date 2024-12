De partij begon dramatisch voor blauw-zwart. Al na drie minuten stuurde Gyökeres Araujo in het straatje. De buitenspeler vond de paal op zijn weg, maar Catamo was aan de tweede paal goed gevolgd om binnen te trappen, 0-1. Club had niet meteen een antwoord in huis. Pas halverwege de eerste helft kwam de thuisploeg opzetten. En het was meteen ook raak. Skov Olsen ging zijn man voorbij op de rechterflank en vond voor doel Tzolis. De Griek tikte de bal, via het been van Quaresma, in doel, 1-1.

Sporting ging meteen terug in de aanval en dat leverde bijna een penalty op. Ref Taylor wees aanvankelijk naar de stip na fors ingrijpen van Skov Olsen op de rand van de zestien op Araujo, maar de VAR corrigeerde de Engelsman en legde de bal buiten de zestien. Gyökeres schoot de daaropvolgende vrijschop nipt over. Een actieve Skov Olsen zag zijn schot even later gekeerd worden door Sporting-doelman Israel. In een potig slot van de eerste periode - met een harde botsing tussen de hoofden van Tzolis en Quaresma, waarbij de Portugees moest worden gewisseld - kreeg Club de bovenhand, maar de gelijke stand bleef op het bod.