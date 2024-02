Na een doelpuntloze eerste helft klom Zulte Waregem in het begin van de tweede helft op voorsprong met dank aan een doelpunt van Stavros Gabriel (49.). Na de 0-2 van Jelle Vossen (80.), leek Lenn De Smet (83.) de wedstrijd even weer nieuw leven in te blazen, maar een owngoal van Kyriani Sabbe (85.) stelde de zege veilig voor de West-Vlaming.



Zulte Waregem (39 punten) klimt door de overwinning naar een voorlopige tweede plaats in het klassement, op drie punten van leider Beerschot (42)