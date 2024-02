Na amper tien minuten spelen keek Zulte Waregem al tegen een achterstand aan na een doelpunt van Lucas Schoofs (10.). Iets na het halfuur verdubbelde Juho Talvitie (32.) de score. In de tweede helft diepte Amar Ahmed (57.) de score nog wat verder uit.

Lommel springt na de overwinning over Zulte Waregem naar de derde plaats in het klassement met 38 punten. Zulte Wargem is vierde met 36 punten.