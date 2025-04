Cercle kende een droomstart en kwam na negen minuten op voorsprong. Beerschot-goalie Matijas kon een kopbal van Thibo Somers eerst nog tegen de lat duwen, maar in de herneming tikte de aanvoerder het leer tegen de netten. Even later ontsnapten de Ratten aan een dubbele achterstand toen een treffer van Ngoura werd afgekeurd wegens buitenspel.

Cercle had de partij in handen maar na een half uur stond het ei zo na gelijk. Marwan Al-Sahafi, de Saoedische spits van Beerschot, reageerde attent op een lange bal en schoot vervolgens knap op de kruising. De bezoekers kenden nu een beter moment en waren nog een tweede keer gevaarlijk langs Rajiv van la Parra, wiens schot door Delanghe werd gekeerd. Aan de overzijde kreeg Bruninho kort voor de rust nog een reuzenkans, maar hij stootte op Matijas.

Na de pauze bleef het door de krappe voorsprong nagelbijten voor de Brugse fans. Cercle kreeg een rist kansen maar een sterk keepende Matijas hield onder meer Ngoura en Augusto van de 2-0. Tegelijk prikte Beerschot gevaarlijk tegen met een schot van Al-Ghamdi op de paal en een kopbal van kapitein Mbe Soh die door Delanghe op de lijn werd gekeerd.



Diezelfde Cercle-doelman was in de 87e minuut plots de schlemiel toen hij een verre trap van collega Matijas helemaal verkeerd inschatte. Daishawn Redan nam het cadeau dankbaar in ontvangst en tikte de 1-1 tegen de netten. Cercle plaatste in de zes minuten toegevoegde tijd nog een slotoffensief, en dat leverde zowaar nog de zege op. In de 95e minuut kopte Lucas Perrin na een hoekschop de 2-1 binnen.

Voor Cercle is het de eerste competitiezege sinds de 0-1-overwinning bij Dender half januari op speeldag 22. Daarna volgden zes nederlagen en drie draws. In het klassement wipt Cercle met 36 punten over STVV.