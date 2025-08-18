Ondanks de tegenvallende puntenoogst heerste er een positieve sfeer op de training van Cercle Brugge. De ploeg verloor enkele sterkhouders na vorig seizoen, maar volgens trainer Onur Cinel is de ontwikkeling van zijn spelers duidelijk zichtbaar.

“In de maanden die we samen gewerkt hebben, is de vooruitgang zeer goed,” zegt Cinel. “Niet alles wat je op het scorebord ziet, weerspiegelt ons werk, maar de inzet van de jongens is voorbeeldig. Alles is een proces, en we raken er stap voor stap.”

Cinel benadrukt dat Cercle vorig jaar nog tot het einde moest vechten voor het behoud, maar dat de ploeg nu beter voetbalt. “Er is nog geen enkele tegenstander geweest die ons 90 minuten kon domineren. We konden onze voet naast elke ploeg zetten. Nu willen we dat ook omzetten in resultaten, zeker in onze thuiswedstrijden. Hopelijk beginnen we daar zondag mee.”

Cercle Brugge ontvangt dit weekend Zulte Waregem, dat met vertrouwen naar Brugge afzakt na de overtuigende zege tegen AA Gent. Toch ziet Cinel ook daar kansen: “In deze competitie kan iedereen van iedereen winnen. Als we het niveau van onze laatste wedstrijden aanhouden, dan kunnen we zeker iets halen.”