13°C
Aanmelden
Sport
Brugge

Cer­cle-trai­ner Onur Cinel blijft rus­tig: We zijn op de goe­de weg”

Belgaimage 131415939

Archieffoto Belga

Cercle Brugge staat voor een belangrijke week, met twee Zuid-West-Vlaamse tegenstanders. Volgende week donderdag komt KV Kortrijk naar het Jan Breydelstadion voor de zestiende finales van de beker, maar eerst krijgt Cercle nog Zulte Waregem op bezoek. De zesde in de stand, en zowat de revelatie momenteel, maar dat schrikt de Vereniging niet af.

Ondanks de tegenvallende puntenoogst heerste er een positieve sfeer op de training van Cercle Brugge. De ploeg verloor enkele sterkhouders na vorig seizoen, maar volgens trainer Onur Cinel is de ontwikkeling van zijn spelers duidelijk zichtbaar.

“In de maanden die we samen gewerkt hebben, is de vooruitgang zeer goed,” zegt Cinel. “Niet alles wat je op het scorebord ziet, weerspiegelt ons werk, maar de inzet van de jongens is voorbeeldig. Alles is een proces, en we raken er stap voor stap.”

Cinel benadrukt dat Cercle vorig jaar nog tot het einde moest vechten voor het behoud, maar dat de ploeg nu beter voetbalt. “Er is nog geen enkele tegenstander geweest die ons 90 minuten kon domineren. We konden onze voet naast elke ploeg zetten. Nu willen we dat ook omzetten in resultaten, zeker in onze thuiswedstrijden. Hopelijk beginnen we daar zondag mee.”

Cercle Brugge ontvangt dit weekend Zulte Waregem, dat met vertrouwen naar Brugge afzakt na de overtuigende zege tegen AA Gent. Toch ziet Cinel ook daar kansen: “In deze competitie kan iedereen van iedereen winnen. Als we het niveau van onze laatste wedstrijden aanhouden, dan kunnen we zeker iets halen.”

De redactie
Cercle Brugge

Meest gelezen

MTB Night Ride Kortemark
Sport

600 mountainbikers rijden 's nachts door kerk en gebouwen in Kortemark
COREtec Dome Oostende
Sport

Jurgen Vanpraet moet vertrekken als CEO van Basketbalclub Oostende
KVDO Westhoek
Sport

KVDO klimt naar gedeelde tweede plaats na late zege in derby

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Anrwerp Cercle

Cercle Brugge raakt niet verder dan gelijkspel tegen Antwerp
Emmanuel Kakou

Cercle Brugge moet het onderspit delven tegen AA Gent
Bouw oefencomplex cercle

Eerste steen voor nieuw oefencomplex van Cercle Brugge in Sint-Kruis
Belgaimage 134939038

KV Mechelen en Cercle komen niet tot scoren in evenwichtige wedstrijd
Cercle Brugge

Cercle Brugge houdt leider STVV op gelijkspel
Pieter Gerkens - Cercle Brugge 2025

Cercle Brugge weet weer wat scoren is na 4-1 zege tegen Westerlo
13°C
Aanmelden