Cercle Brugge heeft zondagavond aan het kortste eind getrokken in de kelderkraker tegen La Louvière. De Wolven wonnen met 1-3 en deden zo een gouden zaak in de strijd om het behoud. Ze springen over de vereniging (28 punten) en Zulte Waregem naar de dertiende plaats en kunnen zich met 30 punten nog redden op de slotspeeldag van de reguliere competitie. Ook Cercle (vijftiende) maakt mathematisch gezien nog een waterkans.
Cercle schoot fel uit de startblokken en zag na een minuut al een schot van Gary Magnée naast het doel van Marcos Hernan Peano verdwijnen. La Louvière liet zich niet van de wijs brengen en reageerde onmiddellijk. Geoffrey Kondo moest Jordi Liongola foutief afstoppen, waardoor de bezoekers na een VAR-interventie van twee minuten mochten aanleggen vanop de penaltystip.
Pape Moussa Fall aarzelde niet en schoot staalhard door het midden in het doel van Warleson. Aan de overzijde moest Peano uitkijken, na onder meer pogingen van Dante Vanzeir, Oluwaseun Adewumi en Geoffrey Kondo.
Na de rust werd geknoei van Pieter Gerkens en Magnée afgestraft door Joël Ito (60.) en tien minuten daarna kwam Fall na een tegenaanval alleen voor Warleson te staan. Hij telde de Vereniging helemaal uit: 0-3. Adewumi scoorde vijf minuten later de eerredder. Vijf minuten voor tijd werd Krys Kouassi op de rand van de zestien nog onderuit getrapt en meende Cercle aanspraak te kunnen maken op een strafschop, maar daar dacht de VAR anders over.