Jimmy Dewulf daarentegen kan met Cercle Brugge wel rekenen op een fitte kern.

"Het geeft vertrouwen dat je met een volledige kern richting zo’n belangrijke wedstrijd kan gaan", zegt Jimmy Dewulf. "En het is gewoon een kwestie van iedereen scherp te houden en de juiste keuzes te maken met wie klaar is voor deze wedstrijd tot een goed einde te brengen."

En dat zal nodig zijn, want groen-zwart is ambitieus na de overwinning tegen STVV. Al blijft coach Dewulf wel met beide voeten stevig op de grond staan: "Onze ambitie is om de play-off 3 te winnen, en dat blijft onze ambitie. Dus mogen we niet euforisch doen nu we deze eerste kleine stap gezet hebben. Ik verwacht zeker en vast een strijdvaardig Kortrijk hier bij ons thuis, absoluut."

Afwachten dus of het morgen de laatste dans voor KVK in eerste klasse wordt, of een vreugdedans voor groen-zwart.