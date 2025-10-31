Cercle Brugge versterkt zich met Dante Vanzeir. De 27-jarige aanvaller wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van KAA Gent, met aankoopoptie.
Vanzeir brak door bij Union Saint-Gilloise en scoorde daar 48 keer in 91 wedstrijden. Daarna speelde hij in de MLS bij New York Red Bulls en keerde hij vorig seizoen terug naar België bij KAA Gent.
"Wil ervaring en doelpunten delen"
“Ik ben heel blij met deze stap,” zegt Vanzeir. “Cercle brengt attractief voetbal en creëert veel kansen. Ik wil mijn ervaring en doelpunten delen met de ploeg.”
Technisch directeur Luciano Murchio noemt hem “een bewezen doelpuntenmaker” die meteen een meerwaarde moet zijn voor Groen-Zwart.
