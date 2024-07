Na een 3-2 overwinning tegen het Cypriotische AEK Larnaca en een 1-1 gelijkspel tegen AS Monaco, werkte Cercle Brugge vanmiddag hun derde en laatste oefenwedstrijd af ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Op donderdag 25 juli treedt Cercle al in actie tegen het Schotse Kilmarnock in de tweede voorronde van de Europa League. Een paar dagen later daagt groen-zwart Westerlo uit op de eerste speeldag van de Belgische competitie.