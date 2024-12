Kazeem Olaigbe bezorgde Cercle een droomstart, door de openingstreffer op aangeven van Alan Minda al binnen de twee minuten tegen de netten te schuiven. De Sloveense competitieleider kon echter meteen tegenprikken en maakte gelijk.

Twintig minuten later verzond Edgaras Utkus de bal naar Felipe Augusto, die met een mooi hakje de Vereniging opnieuw op voorsprong bracht. Cercle bleef goed voetbal op de mat brengen, en ging met een 1-2-voorsprong de rust in, al kwam Olimpija in het slot wel opzetten.