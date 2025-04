Cercle Brugge komt zo met nog twee speeldagen te gaan weer aan de leiding in de Relegation Play-off. Met 39 punten tellen ze twee punten meer dan STVV, dat naar de tweede plaats zakt. KV Kortrijk is derde met 33 punten en is door de nederlaag van de Truienaars nog niet helemaal uitgeteld in de strijd om het behoud. Beerschot is de rode lantaarn met 21 punten en is al wekenlang zeker van de degradatie.