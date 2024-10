Van het experimentele elftal dat zich donderdag in de Conference League met 3-1 blameerde bij het IJslandse Vikingur bleef alleen doelman Maxime Delanghe over. Die moest zich in het Dudenpark al na acht minuten omdraaien. Mohammed Fuseini liet hem met een harde knal kansloos. Zeven minuten voor de pauze liet diezelfde Fuseini een open kans op de 2-0 liggen. Het zou Union zuur opbreken. Op assist van Flavio Nazinho scoorde Felipe Augusto in de 53e minuut de gelijkmaker en drie minuten later bracht Emmanuel Kakou de vereniging op voorsprong. Diep in blessuretijd deed invaller Kevin Denkey de boeken helemaal toe.

Ondanks de driepunter komt Cercle niet van de voorlaatste plaats weg. Met twaalf punten volgt het op twee punten van Charleroi, Kortrijk en Sint-Truiden. Union is met vijftien punten tiende.