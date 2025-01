De Bruggelingen kenden de meest actieve start in het Zwarte Land met vooral een bedrijvige Kazeem Olaigbe, maar de Carolo's kwamen met hun eerste aanval op voorsprong via Parfait Guiagon, die de 1-0 op aangeven van Isaac Mbenza voorbij Maxime Delanghe binnenkopte. Charleroi leek na twintig minuten op een dubbele voorsprong te komen via Isaac Mbenza, maar nipt buitenspel gooide roet in het eten.

Na een halfuur stak Cercle zijn neus opnieuw aan het venster, maar Charleroi-goalie Mohamed Koné hield zijn kooi schoon op de poging van Ibrahim Diakité. Even later was het wel raak, toen Abu Francis de bal subtiel tot bij kapitein Thibo Somers tikte, die de gelijkmaker overhoeks tegen de netten knalde.

Groen-zwart bleef na de pauze goed voetbal op de kletsnatte grasmat leggen, maar liet via Felipe Augusto en Hannes Van der Bruggen na op voorsprong te komen. Charleroi had het niet onder de markt, en schoot een kwartier voor tijd in eigen voet toen Cheick Keita te laat kwam in een duel en zijn tweede gele kaart gepresenteerd kreeg. Cercle bleef in een uitgeregend Mambourg op zoek gaan naar de overwinning, maar de Zebra's trokken uiteindelijk een punt over de streep.

In de stand blijft Cercle (28 ptn) ter plaatse trappelen in de middenmoot.