"Wat een wedstrijd van mijn jongens", opent de Oostenrijkse coach de persconferentie van Cercle Brugge. "Ik ben heel blij en trots met de prestatie van de spelers. Iedereen was op de afspraak. We hebben reclame gemaakt voor Cercle in Europa."

De Vereniging is na een knappe prestatie dan toch uitgeschakeld door het verlies in de heenmatch. "Het is jammer dat we niet doorgaan. In twee wedstrijden, met elf tegen elf, waren wij de beste. We gaven de kwalificatie weg na de rode kaart (van Abu Francis, red.) in de heenmatch in Polen. Het doel vandaag was winnen en dat is gelukt."