De thuisploeg begon het best aan de wedstrijd en werd na tien minuten beloond met een doelpunt van Bruninho, die de bal op aangeven van Thibo Somers via Derrick Tshimanga in de verste hoek deed verdwijnen. Iets meer dan tien minuten later verdubbelde de Vereniging de voorsprong via Kazeem Olaigbe, die na een voorzet van Somers en doortikken van Kevin Denkey de 2-0 kon binnentikken. Beerschot reageerde echter snel, en Simon Michez tekende voor de aansluitingstreffer. Nog voor de rust diepten de Bruggelingen hun voorsprong echter opnieuw uit via spits Denkey .

Ook in de tweede helft legde de thuisploeg het beste voetbal op de mat. Cercle had de match volledig onder controle en in de slotfase zorgde invaller Abdoul Kader Ouattara met de 4-1 nog voor de kers op de taart, opnieuw na een mooie actie van Somers.