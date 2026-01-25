Belga
Cercle Brugge heeft vrijdagavond een knappe uitzege geboekt op het veld van AA Gent. In de openingswedstrijd van de 26e speeldag in de hoogste voetbalklasse trok groen-zwart met 0-1 aan het langste eind.
In een evenwichtige eerste helft met weinig doelgevaar kwamen de bezoekers na ruim een half uur dicht bij de openingsgoal. Adewumi zag zijn kopbal op de paal uiteenspatten. Roef was geklopt maar werd gered door het doelhout. Cercle claimde even later een penalty nadat Van der Bruggen in het strafschopgebied werd aangetrapt door Ito, maar ref Boterberg noch de VAR gaven een krimp.
Doelpunt
0-0 leek de ruststand te worden, tot Cercle in de extra tijd alsnog toesloeg via Vanzeir. Tegen de ploeg die hem verhuurt, opende de 27-jarige spits de score met een afgeweken knal.
Tweede helft
De Buffalo's moesten in de tweede helft op zoek naar de gelijkmaker maar vielen al na vijf minuten met een man minder na de uitsluiting van Essaoubi, die vol op het onderbeen van Agyekum doorging. Cercle kreeg even later een unieke kans op een dubbele voorsprong, na een fout op Adewumi, maar Gary Magnée miste vanop de stip.
Aan de overzijde dreigde Dean met een schot, maar Warleson ging goed plat. De thuisploeg ontsnapte kort voor het einde nog aan de 0-2 na een trap op de paal van invaller Diaby.
Zaterdag speelt Club Brugge gastheer voor OH Leuven. Zondag is het uitkijken naar Zulte Waregem - Anderlecht.