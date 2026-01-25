De Buffalo's moesten in de tweede helft op zoek naar de gelijkmaker maar vielen al na vijf minuten met een man minder na de uitsluiting van Essaoubi, die vol op het onderbeen van Agyekum doorging. Cercle kreeg even later een unieke kans op een dubbele voorsprong, na een fout op Adewumi, maar Gary Magnée miste vanop de stip.

Aan de overzijde dreigde Dean met een schot, maar Warleson ging goed plat. De thuisploeg ontsnapte kort voor het einde nog aan de 0-2 na een trap op de paal van invaller Diaby.

Zaterdag speelt Club Brugge gastheer voor OH Leuven. Zondag is het uitkijken naar Zulte Waregem - Anderlecht.