Genk kwam dankzij een fraaie goal van Ait El Hadj als eerste op voorsprong, maar zat nadien nooit echt goed in de wedstrijd. Thuisploeg Cercle speelde prima stoorzender en bracht van zijn kant enkele fraaie acties op de mat. Onder meer de gelijkmaker van Lemarechal getuigde van klasse. Nadien werd het verschil tussen beide ploegen enkel groter, ook op het scorebord. Efekele zette Cercle op voorsprong, Somers trapte op assist van topschutter Denkey de 3-1 tegen de touwen.



Genk kwam na de pauze niet meer in de buurt van de zege en moest op de koop toe ook de 4-1 slikken. Spits Denkey tikte de bal tegen de touwen. Twintig minuten voor tijd kreeg Genk een ultieme mogelijkheid om de achterstand te halveren, maar spits Tolu kreeg de bal niet over de lijn. Ook Bilal El Khannous raakte in het slot niet meer voorbij Cercle-doelman Warleson.





Cercle en Genk zijn uitgeteld voor de titel, maar kunnen wel nog een Europees ticket veroveren. Beide ploegen zijn verwikkeld in een strijd om de vierde plek, die toegang geeft tot een barrageduel voor Europees voetbal tegen AA Gent. Genk is momenteel vierde met 34 punten, Cercle is vijfde met 33 stuks.