Cercle Brugge had enkel baat bij winst in het stadion van Beerschot, dat al zeker was van degradatie. De Vereniging begon nochtans sterk met een vroege treffer van Lawrence Agyekum, maar kort na de rust ging het helemaal mis. Beerschot scoorde drie keer op zeven minuten tijd via tweemaal Tolis en een strafschop van Mbe Soh. Faisel Al Ghamdi legde vanop de stip de 4-1 vast. De 4-2 van Cercle in het slot was louter voor de statistieken.