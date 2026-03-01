De Kanaries voerden meteen na de aftrap de druk op de bezoekers op. Toch wist Cercle zich onder de druk van STVV uit te voetballen. Hannes van der Bruggen speelde Gary Magnee aan, maar de verdediger zag zijn volley op de Truiense doelman Leo Kokubo stuiten. Het trainen op het kunstgrasveld van Knokke leek te lonen voor de Vereniging. De kopbal van Dante Vanzeir leek over de achterlijn te gaan, maar werd op het nippertje gekeerd door Robert-Jan Vanwesemael. In een amusante eerste helft wisten ook de Truienaars tegen te prikken, maar doelman Warleson kon de pogingen van Keisuke Goto en Ilias Sebaoui afstoppen. Arbnor Muja knalde de thuisploeg halverwege de eerste helft op voorsprong na een voorzet van Taiga Hata.

Ook na rust bleven beide ploegen kansen creëren. Warleson hield de Vereniging in de wedstrijd door onder meer pogingen van Sebaoui en Goto uit zijn kooi te houden, de Braziliaanse doelman keepte een puike wedstrijd. Aan de overkant trapte Edan Diop groen-zwart in twee keer langszij nadat zijn eerste poging op Kokubo strandde. Maar tien minuten voor affluiten werkte Kaito Matsuzawa (81.) een een-tweetje met Ryotaro Ito, die zijn landgenoot prima de diepte in stuurde, feilloos binnen.