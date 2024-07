Westerlo klom in zijn eerste officiële wedstrijd onder coach Timmy Simons na achttien minuten op voorsprong via Lucas Stassin en het was diezelfde Stassin die tien minuten na rust de score verdubbelde: 2-0.

In die tweede helft gingen de Kemphanen helemaal op en over Cercle. Na 64 minuten zette Allahyar Sayyadmanesh de 3-0-eindstand op het bord, al had de score verder kunnen oplopen. Cercle kon geen vuist meer maken.

Volgende week donderdag speelt Cercle Brugge de tweede kwalificatieronde van de Europa league thuis tegen Kilmarnock. Westerlo is de leider na de eerste speeldag.