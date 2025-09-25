Cercle begon nochtans het best aan de wedstrijd, maar Lutonda bracht La Louvière halverwege de eerste helft op voorsprong. Steve Ngoura miste kort daarna een strafschop voor Cercle, en ook een tweede elfmeter werd na VAR-ingrijpen afgekeurd.

In blessuretijd leek Cercle via Kakou alsnog een punt te pakken, maar amper een minuut later besliste Maxime Pau de partij in het voordeel van de thuisploeg.

Cercle zakt naar de veertiende plaats met twaalf punten, terwijl RAAL La Louvière zevende wedstrijd op rij ongeslagen blijft.