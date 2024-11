Standard begon sterk aan de partij en forceerde al snel een eerste kans via Sutalo, die de bal op een hoekschop niet voorbij Cercle-doelman Delanghe kreeg. Ook Eckert Ayensa stak zijn neus aan het venster met een naast gemikt schot. Op het halfuur bewees Arnaud Bodart, die van Leko de voorkeur kreeg op Epolo, een eerste keer zijn waarde met een knappe dubbele save bij een hoekschop. Even later stootte ook Kevin Denkey, die binnenkort de overstap maakt naar Cincinnati, op de 26-jarige Standard-goalie.

Ook in de tweede helft was het Standard dat voor het eerste gevaar zorgde. Ayensa nam de bal vanuit een scherpe hoek vol op de slof, maar mikte pardoes op het hoofd van Delanghe, die even moest bekomen. Ayensa's spitsbroeder Andi Zeqiri kende enkele minuten later meer succes. Na een uitstekende rush en dito voorzet van Camara buffelde de 25-jarige Zwitser het leer enig mooi in de verste hoek. Alan Minda kreeg even later een goede kans op de snelle gelijkmaker, maar de Ecuadoriaan mikte onbesuisd naast. De bezoekers dwongen Standard in de slotfase nog terug, maar de Rouches hielden stand: eindstand 1-0.

Cercle Brugge blijft in de gevarenzone bengelen. De Vereniging staat momenteel veertiende met 15 punten.