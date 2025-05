Bij de Limburgers vinden we met Stef Peeters en trainer Stijn Stijnen twee bekenden terug. Beide heren hebben een verleden in Brugge en weten dus wat er op het spel staat. Stijnen windt er alvast geen doekjes om: “Cercle is favoriet. Zij komen uit 1A, hebben veel meer mogelijkheden en kwaliteit. Maar mentaal staan ze onder druk. Eén klein foutje kan die stress opnieuw naar boven brengen. En dat willen wij uitlokken.”