Amper elf minuten waren er gespeeld toen een pass van Kyllian Sardella de Cercle-verdediging in stukken sneed. Luis Vazquez ging zo op Warleson af, na een deviatie van de Braziliaanse doelman van Cercle kwam het leer terecht in de voeten Mario Stroeykens, die afwerkte in de korte hoek: 0-1.

Paars-wit kon zonder al te grote problemen met een 0-1-achterstand gaan rusten. Vlak voor de pauze had Cercle wel nog een enorme kans op de gelijkmaker, maar het vizier van topschutter Kévin Denkey bleek niet goed afgesteld. Geen 24e competitietreffer dit seizoen voor de 23-jarige Togolese international, maar vlak na de pauze was hij toch weer betrokken bij de gelijkmaker. Een vrije trap van Denkey kwam via de muur in de voeten van Jesper Daland, die met een grondscherend schot de gelijkmaker tegen de netten knalde: 1-1. Tien minuten later timede Denkey zijn kopbal te slecht om er 2-1 van te maken, maar het was intussen wel duidelijk dat er meer inzat voor de Vereniging.

Aan de overzijde kwam de ingevallen Nilson Angulo alleen voor Warleson niet tot scoren, bij de daaropvolgende hoekschop liet Thomas Delaney dan weer een huizenhoge kans liggen. Een doelpunt van de eveneens ingevallen Francis Amuzu op de counter werd terecht afgekeurd voor buitenspel en zo was het in de slotfase toch weer Anderlecht nog dicht bij de zege kwam. Ook deze keer zaten er buitenshuis geen drie punten in voor de Brusselaars, die net als Club 42 punten tellen.