De bezoekers begonnen het snedigst aan de partij op de Bosuil. Steve Ngoura trapte snel tot twee keer toe over. Antwerp nam daarna over. Kapitein Vincent Janssen mikte naast. Net voor het halfuur was het raak voor de thuisploeg. Mauricio Benitez kreeg te veel ruimte net buiten de zestien en vlamde de bal laag voorbij Cercle-doelman Warleson, 1-0. De Vereniging onderging het spel, maar kwam vlak voor rust uit het niets langszij. Oumar Diakité profiteerde van een slechte inspeelpass van Semm Renders en zette de 1-1 op het bord.

Na de pauze leek Cercle meteen op voorsprong te komen. Edan Diop tikte een voorzet van Erick Nunes binnen, maar de treffer werd op aangeven van de VAR afgekeurd voor buitenspel. Antwerp was even helemaal de kluts kwijt en moest het spel ondergaan. In het slot verzandde de partij in slordigheden. Het niveau daalde zienderogen en geen van beide teams kwam nog tot doelgevaar. Eindstand: 1-1.

